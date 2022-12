Nuovo SMS Gruppo BPER chiude l’anno ma è la solita truffa

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Purtroppo unSMSè in circolazione in quest’ultimissima parte del 2022: ancora una volta, un tentativo dirischia di colpire più vittime e mettere in pericolo i loro dati e, ancora peggio, i relativi conti personali. L’immagine di apertura articolo mostra la tipologia di SMSin arrivo sui telefoni di svariati italiani. Nel messaggio si fa riferimento all’autorizzazione di un pagamento di una cifra non certo irrilevante, ossia di 251,90 euro. La trappola si mette in moto nel momento in cui proprio al destinatario di turno si fa presente che, per disconoscere il pagamento imminente, dovrà compilare un format. Il rischio reale si cela proprio nel link: questo non ha nulla a che vedere con l’istituto bancarioma il sito di ...

TurboLab.it

... 100e fino a 9 GB in roaming in UE, Svizzera e Regno Unito possibilità di acquistare uno ...l'offerta è possibile richiedere la portabilità da un qualsiasi operatore oppure attivare unnumero ...Auguri! " " Se vuoi avere un 2023 pieno di donne/uomini manda questoad altre 3 persone, pieno ... Buon Capodanno! " " Spero in un benevolo 2023, un annoche comunque arriverà! Se sarà bello o ... Nuovo SMS truffa da PosteInfo: la sua carta è in fase di blocco Anche il Comune di Casamicciola Terme si dota del sistema di allerta massivo "Sindaci in Contatto 2.0" che permetterà di allertare in tempi rapidissimi tutti i suoi cittadini in tutti quei casi dove r ...Scopri le offerte Vodafone nuovi clienti per avere a dicembre anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità. Di seguito tutti i dettagli sulle tariffe Vodafone come altri operatori d ...