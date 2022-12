Nuova tassazione per le aziende sotto gli 80mila euro È polemica E allora trasformate tutti in partite Iva

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Da più parti stanno montando delle polemiche in merito allaper leal didegli 80.000di fatturato. Niente di strano che vi possano essere delle osservazioni, ma quello che viene scritto e detto in raffronto allarispetto al lavoro dipendente non mi pare sia da paragonare. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

... conclude il suo primo anno di vita laIRPEF definita dalla scorsa Legge di Bilancio , come primo passo verso una revisione più profonda del sistema di. Da gennaio 2022 ad oggi, tra ...L'amministrazione ha stravolto il progetto per lo Stadio del nuoto, prevedendo unavasca per garantire l'attività libera durante le giornate di gara e la possibilità di ospitare anche altri ... Nuova tassazione per aziende, è polemica. Trasformate tutti in partite Iva Tra pressappochismo e trucchi retorici, la Presidente del Consiglio in conferenza stampa ha replicato ancora una volta la contrapposizione tra ...Inoltre, il nuovo quadro, sostituendo i sistemi di tassazione nazionali, ridurrebbe i costi di conformità favorendo così investimenti transfrontalieri e crescita sul piano globale. A tale scopo, l’8 ...