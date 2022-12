Nubel | «Ritorno al Bayern Monaco? Non ha molto senso…»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Alexander, portiere di proprietà dele ora in prestito al, ha parlato di un suo possibilein Germania Alexander, portiere di proprietà dele ora in prestito al, ha parlato alla Bild. PAROLE – «Sealper sostituire Neuer? Non hasenso che io torni, non so quanto sia grave l’infortunio di Manuel, ma penso che tornerà entro l’estate o al massimo per la preparazione alla prossima stagione. Sonocontento qui, ho ancora tante gare da giocare con ile ho capito quanto sia importante giocare con continuità. Non voglio mai più farne a meno. Il ...

Calciomercato.com

Alexander, portiere di proprietà del Bayern Monaco e ora in prestito al Monaco, ha parlato di un suo possibilein Germania Alexander, portiere di proprietà del Bayern Monaco e ora in prestito al Monaco, ha parlato alla Bild. PAROLE - "Seal Bayern per sostituire Neuer Non ha molto senso ...Commenta per primo Alexandernon anticiperò il rientro al Bayern Monaco a gennaio per sostituire l'infortunato Manuel Neuer . Lo ha confermato lo stesso portiere del Monaco a Bild : 'Non ha molto senso che io torni, non so ... Monaco, Nubel chiude al ritorno al Bayern: 'Non ha senso' Alexander Nubel chiude tutte le porte al Bayern Monaco: chiede continuità e per lui il club tedesco non può garantirgliela ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...