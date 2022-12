No obbligo di tampone dalla Cina per under 6 | personale aereo e diplomatici

la Repubblica

... mentre sul secondo volo, su 123 passeggeri che hanno effettuato il, 61 (50%) sono stati ...Schillaci ha annunciato di aver firmato' l'ulteriore proroga fino al 30 aprile 2023 dell'dell '......] Navigazione articoli Studi medici di medicina generale aperti il 31 dicembre e l'1 gennaio 2023: ecco l'elenco dei medici dell'ASL 5 Coronavirus,dinegli aeroporti per chi entra in ... Speranza: "La strategia di Meloni sul covid è fallita". Usa, obbligo test negativo per viaggiatori in arrivo … Schillaci fa appello alla Ue ma per l'Ecdc lo screening sui passeggeri "non è giustificato". E mentre partono i test a chi ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...