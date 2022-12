Nikita Pelizon accusata di violenza al Grande Fratello Vip 7 | “L’ha menata”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ieri sera è andato in onda il GF VIP Game Night, lo show organizzato dai vipponi in cui tra giochi e indovinelli si sono sfidati tutti. Purtroppo però, come sempre accade in questoVip 7, anche un momento di ilarità e gioco, diventa un problema. Infatti, dopo lo show sono piovute le accuse su una concorrente:, che ovviamente non sa neanche di essere additata da mezza casa. Ma vediamo cos’è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7: “, le ha dato una spinta, aveva una faccia cattiva” L’ultimo gioco del Game Night ha visto i concorrenti sfidarsi ad una versione gieffina del Twister. In pista: ...