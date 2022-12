Netflix | le serie tv e i film più visti della settimana in Italia top 10 dal 19 al 25 dicembre

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La classifica dei titoli piùsu, tratv e, registra il sorpasso di Emily in Paris 3 ai danni di Mercoledì, debutto al vertice, invece, per la commedia Natale a tutti i costi. Ladi Natale suha portato a dei cambiamenti nella Top 10 deie degli show piùin streaming, facendo scivolare, per la prima volta dal suo debutto in streaming, Mercoledì al secondo posto, venendo superato dal ritorno di Emily in Paris. Tra i, invece, il clima delle feste ha portato in cima alla classifica la commedia Natale a tutti i costi, con star Christian De Sica. Ipiùsu...

alfemminile.com

Con l'inizio del nuovo anno, in particolare su, abbiamo la possibilità di guardare una marea di contenuti, originali e non, tra film,TV, anime, documentari e così via. Infatti, già ...... ma non soltanto: Il mio nome è vendetta è entrato subito nella top 10 didi 91 paesi ...cast di Il mio nome è vendetta c'è anche Alessio Praticò (attore sempre più presente in film e, ... Scopriamo la serie Netflix Emily in Paris 3 "Nel 2023 mi vedrete sempre più buono. Sarò un generale dei Carabinieri nella serie di Prime Video "'Everybody Loves Diamonds" e un medico in "The Equalizer 3" con Danzel Washington. Che sia l'età".Il catalogo di Netflix è sempre in continuo aggiornamento e, anche con l’inizio del 2023, verrà arricchito con tantissimi altri contenuti. Ecco quelli da ...