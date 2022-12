Napoli | rinnovo fino al 2026 per il difensore? C’è l’interesse del Barcellona!

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Uno dei perni deldi Luciano Spalletti è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo, terzino destro che da 4 anni ha preso le chiavi della fascia destra azzurra. E non ha nessuna intenzione di lasciarla incustodita: al momento sono 158 le presenze con la maglia del, da quest’anno con la fascia da capitano al braccio. Il cammino europeo degli azzurri ha portato Di Lorenzo ad essere ammirato da alcuni dei club più blasonati al mondo, tra cui il Barcellona. Sempre in Spagna, l’Atletico Madrid aveva provato ad affondare il colpo durante il mercato estivo, con il giocatore che ha declinato garbatamente. Di LorenzoDi Lorenzo e il: un legame per la vita Secondo il Corriere dello Sport, Di Lorenzo e il presidente De Laurentiis si sono confrontati prima di Natale sul ...

Spazio Napoli

Perché Dzeko, in vista della gara col, si è riscoperto anche 'seconda' punta. PER NECESSITA' ... e l'Inter si sta convincendo dell'opportunità di non lasciare nulla di intentato per il...Un capitano. Un vero capitano. Uno di quelli che d'accordo, l'attenzione del Barça lusinga e inorgoglisce, ma appena possibile si siederà a discutere del suocon il. Una seconda pelle, ormai. La squadra che l'ha lanciato in Champions passando attraverso la retrocessione con l'Empoli ma anche la squadra a cui in (quasi) quattro stagioni ha ... Ultime mercato Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: decisa la data Un anno fa il terribile scontro con Skriniar a San Siro, l’intervento e il lungo stop. Oggi il nigeriano segna ogni 100' e non ha più paura di nessuno Ad un anno da Inter-Napoli, Osimhen è un… Leggi ...Il Napoli sta finalmente per ufficializzare un importante colpo di mercato per gennaio, ma all'operazione manca ancora un piccolo dettaglio.