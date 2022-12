Napoli-Juve Stabia | Colucci | “Vi racconto chi ha giocato”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’allenatore dellaLeonardoracconta chi hanell’allenamento congiunto contro ilLeonardo, tecnico della, analizza l’allenamento congiunto contro il. Ai microfoni di Radio CRC, l’allenatore si sofferma sul test di stamattina a Castel Volturno: “Abbiamo appena finito l’amichevole, terminata 5-1 o 6-1: non ricordo… È stata un’amichevole intensa con due tempi da 50 minuti per dare più minutaggio e intensità in attesa della ripresa del campionato. Mi è sembrato il solito, con fraseggi e giocate tra le linee. Mi hanno colpito un po’ tutti, hannobene”, ha detto il mister.è stato colpito da tutta la squadra ...

CalcioNapoli24

... allenatore dellaStabia: 'Abbiamo appena finito l'amichevole terminata 5 - 1 o 6 - 1, non ... Mi è sembrato il solito, con fraseggi e giocate tra le linee. Mi hanno colpito un po' tutti, ...Proprio la partecipazione di Vlahovic ai Mondiali aveva scatenato la rabbia dei tifosi della, ... Juventus, Vlahovic può saltare il. Al suo rientro a Torino, Vlahovic ha continuato a ... Allenamento Napoli-Juve Stabia, sono appena arrivati al Konami Training Center | VIDEO CN24 Juventus senza pace, il big può saltare anche il Napoli. Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera, ecco cosa filtra Oggi torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri per l’ultima amichevole pr ...Non è stata una vera e propria amichevole, ma più un allenamento per testare le condizioni fisiche in vista della ripresa del campionato.