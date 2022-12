(Di venerdì 30 dicembre 2022) Calciomercato– Ladi Diegonon è esclusa, Giuntoli punta su Mortene Matheus. Ilnon si farà trovare impreparato qualora dovesse arrivare una buona offerta per. Nella giornata di ieri sono filtrate notizie di club di Budesliga decise ad investire sul calciatore che ha lasciato un ottimo ricordo quando era al Lipsia. Maalha avuto un impatto positivo anche durante la gestione Gattuso, mentre con Spalletti non riesce a trovare spazio. Illascerà partire il giocatore solo a fronte di una buona offerta, si parla di almeno 6 milioni di euro, altrimenti lo terrà in rosa perché lo ritiene un elemento valido.valutati ...

napolipiu.com

Ilnon vorrebbe cederlo, anzi non ha intenzione di privarsi di un giocatore valido, serio e ... Ma sia chiaro: la Viola pensa a lui nel caso didi Amrabat e il club azzurro lo lascerebbe ...Calciomercato- Cambiano gli scenari di mercato a gennaio per il, perché si va verso la permanenza di Diego Demme : Giuntoli e Spalletti non vogliono toccare gli equilibri, puntano alla permanenza di Demme che sembra ormai proiettato a restare, salvo ... Napoli, cessione Demme: Hjulmand prima obiettivo, idea Henrique L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato dello scambio tra il Napoli e la Sampdoria che vedrebbe ...Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del sodalizio campano, ha messo nel mirino diversi calciatori qualora Diego Demme andasse via.