Myamnar | ennesima condanna per Aung San Suu Kyi | salgono a 33 gli anni di carcere da scontare

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’ex leader del MyanmarSan Suu Kyi, arrestata l’anno scorso a seguito di un colpo di stato, è statata ad altri 7diper corruzione.così a 33 gliche in totale la vincitrice del premio Nobel per la pace dovrà trascorrere in. L’ultimariguarda cinque capi d’accusa per l’affitto di un elicottero per un ministro, portando a 19 i reati per cui è stata finorata. La presidente della Lega nazionale per la democrazia (Nld), partito che ha vinto le ultime elezioni tenute nel paese, è attualmente tenuta in isolamento in una prigione di Naypyidaw. Figlia del generale che ha fondato l’esercito nazionale e protagonista della lotta per la democrazia nel Myanmar, ...