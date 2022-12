Morto Giovanni Pezzoli | musica italiana in lutto

la Repubblica

E'Pezzoli , batterista e confondatore degli Stadio. Aveva 70 anni . A darne notizia è la stessa band di Gaetano Curreri sui profili social: 'Alle 21.00 di questa sera purtroppo...Un mese fa, il 27 novembre, sulla pagina Fb 'Pezzoli friends', riconducibile all'artista, era apparso un post che aveva preoccupato i fan: 'non sta bene. Per ora non possiamo ... Morto Giovanni Pezzoli, batterista e fondatore degli Stadio ITALIA - Lutto nel mondo della musica italiana. Il batterista e fondatore degli Stadio, Giovanni Pezzoli, è deceduto all'età di 70 anni. Ne hann ...Aveva 70 anni. L'annuncio sulla pagina ufficiale della band: "Vogliamo ricordarlo con la sua voglia di fare musica" ...