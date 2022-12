Montemesola | animali avvelenati Il sindaco segnala ai Carabinieri

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 30 dicembre 2022) IldiIgnazio Punzi, ha comunicato di averto alla stazionedi, il fenomeno che in questi giorni sta interessando il paese e del quale si sta occupando la Polizia Municipale, ossia l’avvelenamento di cani e gatti. Diversi gatti sono stati trovati morti in strada dai loro proprietari, a causa di avvelenamento. Anche un cane è stato ucciso due giorni fa nello stesso atroce modo. Diverse richieste sono arrivate anche al nostro giornale e abbiamo dato loro spazio. A fronte di tutto ciò, ilPunzi ha ritenuto opportuno formalizzare unazione affinché siano individuati e in seguito puniti, i responsabili di tali azioni. “Il susseguirsi degli eventi che alcuni cittadini hanno evidenziato sui social e ...