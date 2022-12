Mister Ok e il tuffo dal ponte a Capodanno | il 1° gennaio sarà il 35° lancio | ‘Toccatemi Toccatemi dopo il salto | porta fortuna’

(Di venerdì 30 dicembre 2022)didalCavour, a mezzogiorno del 1°. Anche quest’anno la tradizione a Romarispettata. E a ancora una voltalui, Maurizio Palmulli, meglio conosciuto comeOK, a fare ilnel biondo Tevere. Unche ripete ormai da 35 anni. La metà dei suoi, di anni, che ormai ne ha 70. “Se li mettiamo insieme è come chiamare un taxi a Roma: 3570”, scherza. Chi èOk Maurizio Palmulli, romano nato nel rione Castro Pretorio, ha cinque figli, che lo hanno reso nonno di 6 nipotini. Ama i bambini e, ai microfoni dell’Adnkronos, dice che gli piacerebbe che il 1°a vederlo ci fossero tanti bambini. Per un motivo particolare. “Spero – rivela – che tra i ...

Adnkronos

Con 'Trasimeno OK', l'associazione 'Quelli del 65' propone per la terza volta il- alle 12 in punto - vicino all'Albero di Natale disegnato sull'acqua del lago. Ma da Nord a Sud, sono ...Ok, il 35esimonel Tevere Immancabile quello al Tevere diOK , al secolo Maurizio Palmulli , il romano temerario che ormai da 35 anni, puntuale a mezzogiorno, si lancia con un ... Capodanno Roma 2023, 'Mister Ok' 70 anni e 35mo tuffo nel Tevere Strizza l’occhio alla fortuna anche il tradizionale tuffo al mare, al fiume o al lago del primo giorno dell’anno: non c’è temperatura che tenga pur di dare il benvenuto al nuovo corso bagnati e ...Tra riti, tradizioni e usanze propiziatorie, gli italiani si apprestano a salutare il vecchio anno e ad aprire il nuovo all'insegna del buon auspicio. Tanto che, quasi tutti (anche i ...