Mio marito era nero | la confessione pesante di Mara Venier

(Di venerdì 30 dicembre 2022)ha dovuto fare i conti con il Covid proprio a ridosso delle feste di Natale. La conduttrice di Domenica In era riuscita a evitare il virus per tutto questo tempo, ma è stata costretta a letto proprio alla fine del 2022. Per fortuna si è negativizzata il 24 dicembre: ciò le ha consentito di trascorrere la vigilia di Natale con i suoi cari e anche di registrare la puntata che è andata in onda su Rai1. “Una mazzata terribile”, così laha definito la sua positività al Covid, che l'ha messa alla prova dal punto di vista fisico ma anche nel morale. A complicare la situazione anche il ritorno delNicola Carraro da Santo Domingo. “Era”, ha svelato laal settimanale Chi: la conduttrice aveva paura di contagiare il, ma alla ...

ilGiornale.it

Poi, Federica non può fare a meno di evidenziare il primo piano del filmato ripreso dalMatteo, ossia il suo lato B : 'Scusate illato B in primo piano, maha delle evidenti ...A complicare le cose anche il ritorno delda Santo Domingo e la paura di contagiarlo. Fortunatamente però all'arrivo di Nicola Carraro a Roma la presentatrice era già negativa e tutto è andato ... La confessione di Michelle Obama: "Non sopportavo più mio marito..." Quanto è difficile fare la moglie del presidente degli Stati Uniti Secondo Michelle Obama parecchio. L’ex first lady durante la presentazione del suo nuovo libro The… Leggi ...A un anno dalla partecipazione a C’è posta per te, Alessia Quarto conferma di non essersi riappacificata con il marito che l’aveva cercata ...