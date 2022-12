Ministero Salute | Regioni verifichino posti letto Covid e personale

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Per l'inverno 2022-23, è “indispensabile che i servizi sanitari regionalie, se necessario, rafforzino lo stato di preparazione al fine di fronteggiare un eventuale aumento della domanda di assistenza per i casi di SarsCoV2”. Lo riferisce ildellanella nuova circolare. Si raccomanda la verifica deiin ricovero e terapia intensiva/sub-intensiva dedicati e da dedicare a pazienti-19, da individuare ed attivare con modalità flessibile in base alla domanda; disponibilità e corretta applicazione di protocolli ospedalieri formalizzati per la gestione in sicurezza dei pazienti; disponibilità e corretta applicazione di protocolli ospedalieri formalizzati per la disinfezione e sanificazione degli ambienti di soggiorno dei pazienti ...

Sono alcune delle azioni indicate daldella, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, nella circolare 'Interventi in atto per la gestione della circolazione del ...'E' fortemente raccomandato - sottolinea ildella- per lo meno in ospedali e pronto soccorso, raccogliere campioni da sottoporre a test molecolare, per garantire in ogni Regione un numero minimo di campioni da genotipizzare'. ...ROMA (ITALPRESS) – Per l’inverno 2022-23, è “indispensabile che i servizi sanitari regionali verifichino e, se necessario, ...Il ministero della Salute. Le indicazioni alle Regioni per gestire il virus nel periodo invernale. «Ospedali raccolgano campioni per test molecolari contro le varianti». Uso delle mascherine al chiuso ...