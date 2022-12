(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il testo della Manovra ha ottenuto il via libera definitivo proprio ieri, 29 dicembre 2022, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale . Tra le tante misure presenti, nel corso del programma ...

Informazione Fiscale

Nel corso della puntata di Good Morning Kiss Kiss , con Max Giannini e Max Vitale, che è andata in onda alle 9,25, un focus è stato dedicato alle cosiddette "" , quelle di importo ...Per gli enti locali lo stralcio delleriguarda solo sanzioni ed interessi e potrà essere escluso del tutto da ciascuna amministrazione. E' questa la versione finale di una delle misure più discusse della manovra 2023 varata ... Mini cartelle, rottamazione quater e altre novità: il punto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Per gli enti locali lo stralcio delle mini cartelle riguarda solo sanzioni ed interessi e potrà essere escluso del tutto da ciascuna amministrazione. E’ questa la versione finale di una delle misure p ...Nonostante le parole della premier nella legge di bilancio appena approvata dal governo ci sono 12 misure, tra condoni e sanatorie, che vanno in aiuto dei contribuenti che non sono in regola con il Fi ...