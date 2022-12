Milano | teatro Arcimboldi cancella lo spettacolo del ballerino pro - Putin Polunin

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una scelta sociale non culturale La scelta dire lodi- che era previsto in cartellone aldinel dicembre 2019 ed è stato poi rimandato cinque ...

Open

Una scelta sociale non culturale La scelta di cancellare lo spettacolo di Polunin - che era previsto in cartellone alArcimboldi dinel dicembre 2019 ed è stato poi rimandato cinque volte per Covid e un infortunio del danzatore - non è stata 'di ambito culturale ma di responsabilità sociale' hanno ...Ucraina, l'Arcimboldi cancella le due date di Polunin IlArcimboldi dicancella le due date dello spettacolo della 'rock star della danza' Serghei Polunin. Il motivo è legato alle controversie che accompagnano l'artista ucraino di Kherson ma ... Il teatro Arcimboldi di Milano cancella l'esibizione del ballerino ucraino Sergei Polunin window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-85722a-4bf-cbfe-7484-6257453481cc' ...Il teatro Arcimboldi di Milano ha deciso di cancellare le due date dello spettacolo di Sergei Polunin, "rock star della danza" come si legge sul sito del teatro ma anche figura controversa, ucraino di ...