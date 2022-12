Milano | rapper Rondodasosa guida senza patente e insulta agenti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e, notomilanese, al secolo Mattia Barbieri. I fatti, riferisce la questura di, risalgono all’una di notte del 29 dicembre scorso, quando una volante della polizia ha effettuato un controllo su un’auto in zona San Siro sulla quale viaggiava il20enne in compagnia di un cittadino tunisino di 21 anni. Alla vista degli, i due si sono rifiutati di mostrare i documenti e hannoto i poliziotti, che li hanno poi fermati. Alladel veicolo si trovava il, poiché mai conseguita. L’auto è stata sottoposta ...

E' stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e guida senza patente Rondodasosa, noto rapper milanese, al secolo Mattia Barbieri. I fatti, riferisce la questura di Milano, risalgono all'una di notte del 29 dicembre scorso, quando una volante della polizia ha effettuato un controllo su un'auto in zona San Siro. Gli insulti alla polizia: 'Sbirri di merda, a me non mi controllate' Il cantante la scorsa notte, attorno all'una, era in una Mercedes Classe C che guidava senza patente. Guai con la legge per il rapper Rondo da Sosa, nome d'arte del 20enne Mattia Barbieri. Il giovane milanese è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso alla guida senza patente.