Milan | un altro rinnovo in pericolo | che mazzata per Pioli

Leggi su serieanews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilha dei grattacapi legati ai rinnovi di contratto: non c’è solamente Leao in bilico, anche per Giroud sorgono problemi. Le ultime. Il, come tutte le altre squadre di Serie A, si prepara a tornare in campo dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. In ottica calciomercato, però, per i rossoneri si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.