Milan | Pioli | «Pronto alla sfida con Conte»

... doppio rinforzo in caso di addio del portogheseUltimi preparativi, per il, prima del ritorno ... Stefanoe Rafael LeaoLa sfida agli olandesi servirà, a Stefano, per ultime prove ...La crescita e la valorizzazione di questi talenti, grazie anche al lavoro straordinario di Stefano, hanno portato ad un risultato insperato. Ilha rotto ogni aspettativa, e la scorsa ...Il tecnico rossonero potrebbe decidere di non schierare il francese contro la Salernitana e quindi pensa ad altre soluzioni. La Gazzetta dello Sport sottolinea come nei prossimi giorni Stefano Pioli d ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...