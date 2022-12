Milan | Liga e Premier in una quaterna da più di 8 volte la posta Occhio a Liverpool

Calciomercato.com

Nel primo pomeriggio spazio all'amichevole della Juventus contro lo Standard Liegi , per poi arrivare in tarda sera a quella delcon il PSV Eindhoven . Tanto spazio anche ai match di2022/......00 Rubrica: Croquetas - Lautaro Martinez ore 12:40 Rubrica: DAZN Heroes - Bordocam- Juventus ore 13:05 Speciale: Until the Last Second ore 14:55 Speciale: LaMovie 2021/2022 ore 15:50 ... Milan, Liga e Premier in una quaterna da più di 8 volte la posta ... Domenica 22 maggio, vincendo 3-0 sul campo del Sassuolo, il Milan conquista il suo diciannovesimo scudetto con due punti di vantaggio sull'Inter. A Milano i tifosi rossoneri festeggiano. Il giorno ...Il Manchester City segue da vicino Rafael Leao, arrivano conferme anche dall'Inghilterra. C'è di più: secondo quanto riporta il Sun, i campioni in carica della Premier ...