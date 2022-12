Migliora Ryan | il bimbo ridotto in fin di vita dal nonno I parenti volevano linciarlo Il padre | confidiamo nelle indagini

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilche ilha quasi ucciso a Ventimiglia sta lievemente meglio. Avrebbe riconosciuto il. Ma necessita ancora di ventilazione assistita., 6 anni, è ricoverato al Gaslini di Genova dopo che ilacquisito, il compagno della nonna, lo ha picchiato selvaggiamente. Una storia i cui contorni gli inquirenti stanno cercando di ricostruire scavando nelladell’uomo, di 75 anni, indagato per lesioni gravissime insieme alla nonna. M.C, di 64 anni. Il piccolo: non posso dire perché il “” mi ha picchiato Secondo quanto riporta Repubblica.it il piccolo, prima di perdere conoscenza, al personale medico che gli ha chiesto cosa fosse successo ha risposto “non lo posso dire”. La coppia che lo teneva in custodia, la nonna e il suo violento compagno, ...

La notizia positiva, però, - continua l'avvocata - è che" ha riconosciuto il padre che gli ha chiesto se volesse una carezza e lui ha annuito". Sul risvolto giudiziario della vicenda, gli ... VENTIMIGLIA. 'La notizia positiva è che il bambino sta un po' meglio, resta in prognosi riservata e in pericolo di vita, ma è stata diminuita la sedazione. Il bambino ha riconosciuto il padre che gli ha chiesto se ...