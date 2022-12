“Mi hai sputato in faccia!” GF Vip | Antonino perde la pazienza e si sfiora la rissa VIDEO

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lite al GF Vip 7 tra Patrizia Rossetti eSpinalbese. Tutto è successo a cascata, da una reazione di una precedente discussione. Insomma, un vero e proprio domino che è sfociata in una, verbale ma non troppo, tra i due vipponi. Ma cosa è successo in pratica? Tutto è avvenuto dopo ben 5 discussioni diverse: la prima tra Oriana, Daniele e. A seguire ha detto la sua anche Edoardo Donnamaria che ha difeso la venezuelana e ha attaccato. Poco dopo ha deciso di intervenire anche Antonella Fiordelisi che invece di sostenere il compagno ha deciso di difendere. A quel punto il padre di Luna Mari è stato attaccato duramente da Patrizia Rossetti dopo aver spifferato a tutti di conoscere delle terribili cattiverie di Oriana e Alberto su tutti gli altri concorrenti. A ...

LA NAZIONE

..., a te. Quanto è vero! Quanto è prezioso! Quanto sei prezioso, Gianluca! È che l'azzurro è azzurro, non c'è niente da fare. È il colore del cielo, della libertà, della vita. E tu ce l'...Quando però quel microcosmo si sgretola , o semplicementela sensazione di averlo perso, o di ...Fremont e il premio Solinas Experimenta per la scrittura della serie Mi hannonel milkshake ... Viale Talenti nella morsa della microcriminalità CONCORDIA SAGITTARIA - Maltratta la moglie, condannato a due anni e sei mesi. Il Tribunale di Pordenone ha condannato S.M., un cinquantenne di Concordia Sagittaria, per il reato di maltrattamenti. Il.VENEZIA - Sputi e insulti, ma anche preso per il collo e buttato a terra. Un “cittadino non distratto” ha avuto la sola colpa di segnalare ai passanti la presenza di ...