“Mi ha sputato in faccia!” | Antonino attacca Alberto e Patrizia sbotta al GF Vip | “mani addosso” – VIDEO

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La Casa del Grande Fratello Vip si è ufficialmente spaccata in due. Nella notte infatti, i concorrenti se le sono “suonate” di santa ragione facendo volare parole grosse rumorose come degli schiaffoni. Tra le discussioni più emblematiche?Rossetti checontroSpinalbese. “Mi stai sputando!”,al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Poco dopo il gieffino si è allontanato e confidandosi con Antonella ha detto: ' Lei mi hain. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre '. E durante tutte questi liti ...... oramai esasperata, la donna aveva invitato il figlio a fare le valige e a lasciare l'appartamento ma per tutta risposta l'uomo le avevainper poi colpirla con dei pugni alle mani ... “Mi ha sputato in faccia!”, Antonino attacca Alberto e Patrizia sbotta - Video “Mi ha sputato in faccia!”, Antonino attacca Alberto e Patrizia sbotta al Grande Fratello Vip: "Mi ha messo le mani addosso", il video.Il confronto andrà in scena oggi pomeriggio al ‘PalaBigi’ dove si allena la Pallacanestro Reggiana. ’Convocazione’ via social ...