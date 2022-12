Metà ucraina ancora al buio. Schermaglie con la Bielorussia

RaiNews

- Dopo il bombardamento di ieri anche stamattina Kiev si è svegliata con la paura dei raid russi. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi anche in altre due regioni. Cresce la ...Questa invasione dell'in particolare è una cosa tanto complessa; come ci ha detto papa Francesco, è la guerra mondiale a pezzi. E una guerra mondiale non finisce in pochi mesi purtroppo. ... Allarme aereo in tutta l'Ucraina. Zelensky: ho ringraziato Meloni per il sostegno