Pianeta Milan

Ronaldo, se mai dovesse arrivare, non è abbastanza per l'Al Nassr, il club dell'Arabia Saudita che si è imposto di diventare protagonista di calciomercato che negli ultimi anni ha parlato ...Gli uominidel club saudita sono a Madrid e già sabato potrebbe arrivare l'ufficialità. Ronaldo, quanto guadagnerà all'Al - Nassr PerRonaldo l'avventura in Arabia Saudita sarebbe ... Mercato – Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: guadagnerà 200 milioni all’anno Proprio i ‘Red Devils’, ora, sono alla ricerca di un erede di Cristiano Ronaldo per il proprio reparto ... ma non è da escludere nemmeno un tentativo nel mercato di gennaio. Certo, pensare che la Roma ...Cristiano Ronaldo sembra essere ormai vicino ad accordarsi con la nuova squadra: l'annuncio è atteso già prima dell'apertura del calciomercato invernale.