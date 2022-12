Meloni sul covid fa impazzire la sinistra | “Prevenzione piuttosto che privazione della libertà”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il premier anche oggi si esprime con chiarezza: “Sul, il modello restrittivo adottato in passato non ha funzionato, come stiamo vedendo anche in Cina. La mia idea è che si debba lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini e sullache sulladelle. E intendo continuare così anche in futuro“. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giorgia, in un messaggio sul suo canale Telegram. Il premier ha ribadito la risposta precisa e puntuale fornita giovedì durante la “maratona-”, ossia la conferenza stampa di fine anno. Lain modalità Speranza va fuori di testa.su Telegram: “Il modello restrittivo adottato in passato non ha ...