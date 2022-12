Meloni non sottovaluti il ritorno del Covid | il governo dimostri responsabilità

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) «La Cina è vicina» è il titolo di un film cult di Marco Bellocchio, e mai come in tempi dice ne siamo resi conto. La pandemia globale partì da Wuhan tre anni fa e oggi, a causa delle politiche sciagurate del regime comunista, il mondo è di nuovo in pericolo col rischio di dover fronteggiare nuove varianti impazzite del virus. La grottesca politica dello «zero contagi» e dei lockdown imposti manu militari è stata un fallimento totale, e la fragorosa retromarcia di questi giorni con un improvviso - e improvvido - «liberi tutti» ha provocato una catastrofe sanitaria di cui non conosceremo mai la vera entità, anche se, nonostante la ferrea censura, la situazione è già chiara: centinaia di milioni di contagi e ospedali al collasso. Alla base di questo disastro c'è stata una campagna vaccinale che ha penalizzato la fascia più fragile della popolazione, e soprattutto ...