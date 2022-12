Meloni “Fisco | giustizia e presidenzialismo | non perderemo tempo”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le prossime riforme da fare sono su, burocrazia,. Siamo già al lavoro su queste materie perchè noi nonper dare a questa nazione quello che merita”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia, nella sua rubrica video su Facebook “Gli appunti di Giorgia”.“Ieri è stata approvata la manovra e ne vado fiera, nonostante la ristrettezza di tempi e di risorse non abbiamo rinunciato a fare una manovra politica, che contiene delle scelte, cominciamo a mantenere gli impegni presi con i cittadini”, sottolinea, che aggiunge: “Questo governo non vuole solo gestire l’ordinario ma vuole dare alla nazione una dirittura, una visione industriale, un’idea di quale debba essere il rapporto tra Stato e ...

Il Sole 24 ORE

, Burocrazia, giustizia, presidenzialismo. Siamo già al lavoro su tutte queste materie, perché non perderemo un giorno del tempo che abbiamo", ha dettonella rubrica social settimanale '...: ", burocrazia, giustizia, e presidenzialismo, obiettivi sui quali stiamo già lavorando" Riguardo poi agli obiettivi futuri, la premier assicura che ' Ci sono grandi riforme da fare: ... Fisco, Meloni: "Nessun condono, solo rateizzazione" - Il Sole 24 ORE Dall’assegno unico alle Zes, passando per le intercettazioni e l’autonomia, il turismo e opzione donna. È l’alfabeto della misure della manovra in arrivo nel 2023. La legge di bilancio - che ha ottenu ...Nell'ultimo appuntamento dell'anno con la rubrica 'Gli appunti di Giorgia', la premier parla della legge di Bilancio, del nuovo decreto Sicurezza e dei progetti per i prossimi mesi ...