Meloni | “Che il 2023 sia un anno di vittorie | di ripresa | costruito dall’ottimismo degli italiani”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ha deciso di aprire la sua rubrica su Facebook, ‘Gli appunti di Giorgia’, rivolgendo in primis un augurio al Paese: “Il mio augurio èsia undi, didall’orgoglio ee dalla capacità e della guidadi essere il buon esempio di questo orgoglio e di questo ottimismo“.: “Sono molto contenta che la manovra sia stata approvata addirittura in anticipo” Poi la premier è entrata nel vivo delle sue attività, iniziando dalla manovra appena varata, della quale si dice “contenta che sia stata approvata addirittura in anticipo rispetto a governi che erano in sella da molto tempo prima rispetto al nostro. ...