Media Pechino | restrizioni su Covid tentativo di sabotarci

RaiNews

Il Global Times, tabloid del Partito Comunista, afferma che "un piccolo numero di Paesi e regioni, come Usa e Giappone, vede la riapertura della Cina come un'altra possibilità per diffamare". ...... come Usa e Giappone, vede la riapertura della Cina come un'altra possibilità per diffamare'... riferendosi all'allarme Cina che da diversi giorni è sotto i riflettori dei. Il gigante ... Media Pechino: le restrizioni sul Covid sono un tentativo di sabotarci Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Nell'articolo del Global Times, relativo alle restrizioni imposte da alcuni Stati dopo l'aumento dei contagi e delle morti per Covid-19 in Cina, viene ...