Maurizio Battista | chi è l’ex compagna Alessandra Moretti | età | lavoro | figlia | foto e Instagram

(Di venerdì 30 dicembre 2022)sta metabolizzando gli strascichi di una relazione finita, quella con la sua ex moglie, la sua ultima relazione importante. I due, stando alle cronache, si sono lasciati solamente alcune settimane fa, ad inizio dicembre per la precisione. Per il comico romano è la fine del suo terzo matrimonio da mettere a bilancio, finito dopo i due precedenti, rispettivamente con Erminia e Giusi, dalle quali ha avuto i figli Simone di 39 anni Annie Federica di 36. Per l’occasione,aveva anche pubblicato una lettera sui social, successivamente rimossa, e indirizzata allaAnna.contro la ex: ‘Non mi fa vedere mia’, le accuse sui social La ...

Repubblica Roma

, la figlia non vuole vederlo: 'Vendo la sua cameretta' Selvaggia Lucarelli infastidita dal bimbo che piange (per ore) in aereo: ecco le sue parole Scortato nell' aeroporto di ...Un nuovo durissimo sfogo - denuncia sui social quello del comico triste e arrabbiato perché non può vedere la sua ... "La mia ex non mi fa vedere nostra figlia", sui social il dramma del comico Maurizio Battista "Sono due settimane che non vedo mia figlia per vari motivi, è stata male, è andata a scuola e io pure ho lavorato...", il duro sfogo di Maurizio Battista ...Disavventura in aereo per Tony Sperandeo. L'attore palermitano ha raccontato di essere stato costretto ad abbandonare il volo che da Milano avrebbe dovuto riportarlo in Sicilia ...