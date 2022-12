Maturità | Suor Alfieri | “Bene Esame in linea con il pre Covid Linea rispettosa dell’intelligenza e lavoro di studenti e docenti”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) "Un altro passo in più verso la normalità. Ecco il senso delle dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Si prospetta undi Stato strutturato in due prove scritte e una prova orale: la prima prova scritta dovrà prevedere, come sempre, la stesura di un tema, la seconda prova avrà caratteristiche diverse a seconda dell’indirizzo, il colloquio, infine, dovrà avere carattere multidisciplinare, per valutare le conoscenze, le capacità e le competenze maturate e acquisite dagli". L'articolo .

Orizzonte Scuola

