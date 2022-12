Marocchino tenta di sgozzare la ex italiana sotto gli occhi dei figli | la donna salvata dai medici

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Succede tutto alla Vigilia di Natale, quando tutti celebrano la notte santa: un 31enneaggredisce la ex compagna – una giovane mamma– e la ferisce gravemente alla gola con le forbici. La, miracolosamentedai, ce la farà. Per l’uomo, invece, in stato di fermo, è attesa oggi la sentenza di convalida. I sanitari che hanno soccorso e operato laarrivata in condizioni gravissime in pronto soccorso, fanno il punto sulla situazione. E spiegano: «Nonostante non sia stata ancora sciolta la prognosi riservata, la– ha fatto sapere in una video intervista dal sito di Bologna Today il medico rianimatore, Lorenzo Gamberini – ha recuperato quasi completamente lo stato di coscienza, quindi si può dire che la fase ...