Maradona e Pelè | fuoriclasse per sempre

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Non si sono mai amati . L'uno il contrario dell'altro. E il paradosso ha voluto che l'uomo dell'establishment, del politicamente corretto, fosse nero. Il ribelle, il cattivo esempio, èstato il ...

La Gazzetta dello Sport

Pelé che tra un secolo e l'altro è stato messo a confronto con altri fenomeni e, a suo dire, è sempre uscito vincitore: "Mi hanno paragonato a Di Stefano, in seguito a Sivori e infine a" le ......corsa ad aggirare il portiere dell'Uruguay che vide sfilare il pallone alla sua sinistra e... E ancora: " Sarà sempre ricordato come il secondo miglior calciatore dopoe, nel suo paese, ... Quando Pelé salutò Maradona: "Un giorno giocheremo in Paradiso"