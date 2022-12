Manovra | Meloni | ' ne vado fiera | guarda a futuro e ottimismo Italia' **

Sky Tg24

... per evitare contenziosi, il governodeciderà di non utilizzare lo spoils system, saranno ... Quello che poi è accaduto con lada 35 miliardi appena licenziata dall'esecutivo. Non a caso, ...Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia, in un nuovo video degli 'appunti di Giorgia'."E' una- aggiunge - che si dedica al futuro, che guarda molto ai nuovi nati, ai nuovi posti ... Manovra governo Meloni, news di oggi. Ok Senato a fiducia, Mattarella firma legge Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un nuovo video degli 'appunti di Giorgia'."E' una manovra - aggiunge - che si dedica al futuro, che guarda molto ai nuovi nati, ai nuovi posti di ...Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ieri la manovra è stata definitivamente approvata. E' una manovra di cui vado fiera, con la quale, nonostante la ristrettezza di tempi e risorse", "non ...