Manovra | Meloni | ne vado fiera | guarda a futuro e a ottimismo

la Repubblica

Al terzo posto del podio c'è la presidente del Consiglio Giorgia, vincitrice della Pagella ... Mineo sbotta contro laIl leader di Italia viva Matteo Renzi è arrivato quarto (13 per cento ...... ha parlato delladi bilancio e delle sue conseguenze nel mondo del calcio: ' Nella... tutti pagano quello che devono pagare come ha affermato lo stesso premiere anzi, si ... Manovra 2023, dalle pensioni al fisco: tutte le misure della prima legge di Bilancio del governo Meloni Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un nuovo video degli 'appunti di Giorgia'."E' una manovra - aggiunge - che si dedica al futuro, che guarda molto ai nuovi nati, ai nuovi posti di ...Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ieri la manovra è stata definitivamente approvata. E' una manovra di cui vado fiera, con la quale, nonostante la ristrettezza di tempi e risorse", "non ...