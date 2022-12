(Di venerdì 30 dicembre 2022) ...8%) dei 35 mld di euro allocati con la legge di bilancio 2023, ieri definitivamente approvata dal Senato con 109 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto, la cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale ...

Tagli allein, quest'anno sono il 27,5% in meno. Ammontano a poco più di 290 mln di euro gli aiuti specifici che la legge di bilancio solitamente assegna al di fuori delle esigenze del paese. L'...Tagli allein, quest'anno sono il 27,5% in meno. Ammontano a poco più di 290 mln di euro gli aiuti specifici che la legge di bilancio solitamente assegna al di fuori delle esigenze del Paese. L'... Manovra, mance ridotte rispetto al 2022 - ItaliaOggi.it Taglio alle mance nella legge di bilancio: quest’anno sono il 27,5% in meno. Ammontano a poco più di 290 mln di euro gli aiuti specifici che la legge ...Gli aiuti specifici assegnati dalla legge di bilancio 2023 sono 290 milioni, contro i 400 milioni dell'anno scorso (-27%). Meno dell'1% del totale ...