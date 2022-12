Manovra | Casini Serie A | ' ringrazio Governo per aver accolto istanza di tutto lo sport italiano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - “ile il Parlamento perun'non solo del calcio professionistico, ma anche dilo- oltre che di tanti altri settori economico-imprenditoriali del Paese - trovando una soluzione ragionevole e proporzionata per assicurare il pagamento delle imposte sospese un anno fa a causa degli effetti prodotti dalla pandemia sulla liquidità”. Così Lorenzo, Presidente dellaA, in una nota. “La misura introdotta nella legge di bilancio permette di impedire una discriminazione tra loe le altre attività economiche. Tutte le imposte saranno pagate (come si è sempre inteso fare) eil settore ...