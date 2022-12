Mac Allister | parla lo zio | “Juventus grande club | ma Alexis sta bene al Brighton”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Uno dei nomi accostati allaper la finestra di calciomercato invernale è quello diMac. Fresco campione del mondo con l’Argentina, attualmente milita nelma grazie alle sue belle prestazioni in Qatar ha attirato l’interesse di tanti. A far chiarezza sul futuro del classe 1999 ci ha pensato lo zio paterno Patricio, intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com: “Abbiamo appreso dell’interesse dellatramite la stampa. I bianconeri sono unasquadra, tra le più importanti d’Europa, masi trovaal. Eventuali offerte verranno prese in considerazione, ma per il momentovuole chiuderela stagione“. ...

Calciomercato Juventus, l'arrivo dell'argentinonon entusiasma tutti gli addetti ai lavori: 'Mi viene la pelle d'oca'. Pietro Lo Monaco , ex calciatore e dirigente per anni al Catania e attualmente al Messina, è intervenuto ...Commenta per primo Il Brighton fissa il prezzo per Alexis. La dirigenza del club inglese considererà offerte comprese tra i 35 ed i 40 milioni di euro. La Juventus è avvisata. Lo riporta La Repubblica . La Juve divora centrocampisti. E Mac Allister... Mac Allister Juventus obbiettivo per il mercato di riparazione. L'argentino potrebbe essere il nuovo acquisto in caso di partenza di McKennie. La dirigenza ...Libero si sofferma sulle manovre di mercato della Juventus a centrocampo, con le direttive diMaxAllegri. Il tecnico livornese - riferisce il quotidiano - vuole il rinnovo a tutti ...