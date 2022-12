Lutto nella musica italiana | addio al cofondatore degli Stadio

(Di venerdì 30 dicembre 2022), è morto Giovanni Pezzoli. Il famoso batterista e fondatorese n’è andato a 70 anni, stava male da tempo, come hanno più volte ricordato i suoi amici e colleghi Gaetano Curreri, Marco Nanni, Ricky Portera e Fabio Liberatori. L’uomo è decedutoserata di giovedì e a darne notizia è stata proprio la band amatissima nel panorama italiano. “Alle 21.00 di questa sera – fanno sapere glisui social – purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fareper farci e farvi divertire. Ciao Giovanni”. Giovanni Pezzoli era nato a Bologna il 14 maggio 1952. Anche da lui, in quel 1981, era ...

