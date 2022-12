Luis Alberto ha detto sì a un nuovo club! Cosa filtra dalla Lazio

TUTTO mercato WEB

Lazio,ancora ai box Sarà determinante confermarsi sui ritmi pre - pausa, ecco perché durante il mese di dicembre Sarri ha sempre continuato a lavorare sulla tattica. Stessa cosa oggi, ...5,5 Proprio non è riuscito a integrarsi con Sarri, e le cronache grondano di segnali piccoli e grandi che lui non ne voglia davvero sapere. Peccato, perché il tocco è rimasto felice. Ma ... Luis Alberto vuole lasciare la Lazio: anche il Cadice si fa avanti. E ci pensa Simeone Allarme in casa Lazio per le condizioni di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo ha un ginocchio gonfio e ha saltato le sedute di allenamento sia martedì, sia ieri. Tutta colpa di una dura botta Le ...Il Cadice ha formulato una prima offerta alla Lazio per Luis Alberto: prestito di sei con ingaggio pagato. Lotito non è interessato a cedere il Mago in prestito.