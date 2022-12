Luce giù | gas in aumento | comincia così il nuovo anno delle bollette

(Di venerdì 30 dicembre 2022) - Buone notizie, ma solo parziali, dalle primedel. Secondo l'arera - l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente - lasarà meno cara, circa il 20 per cento in meno. ...

La Stampa

- Buone notizie, ma solo parziali, dalle prime bollette del nuovo anno. Secondo l'arera - l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente - lasarà meno cara, circa il 20 per cento in meno. Di contro aumenterà il gas del 25%Che ci sono, è vero, ma proiettano. Edoardo Franco voto: 8 Un po' pizzaiolo italiano da porno ... come si fa a essere così" epianti), potrebbero anche evitarcelo gli autori. Il momento cringe ... Taglio alla bolletta della luce: giù del 19,5% ma le maxi-caparre strozzano le imprese