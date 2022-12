Lucca | la maggioranza di centrodestra elimina i riferimenti all’antifascismo Insorge l’opposizione

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “Bisogna distinguere i partigiani cattolici e liberali, da quelli social-comunisti. Questi ultimi, purtroppo la, avevano ben altri obiettivi che salvare il nostro Paese: combattevano per un’altra dittatura”. “Mai firmerei un documento in cui si fa riferimento alla condivisione dei valori della resistenza”. Sono alcune frasi estrapolate dalla seduta del consiglio comunale di, iniziata alle 21.00 lo scorso 27 dicembre e chiusa quasi alle tre di notte. Una discussione accesa sulla controversa mozione presentata della, dallo scorso giugno guidata dal sindaco Mario Pardini, eletto con la coalizione di destra. A seguire il dibattito un pubblico insolitamente ampio, circa 200 lucchesi. Nello specifico, la mozione riguardava una delibera approvata dalla precedente amministrazione (Pd) nel 2018, in base alla quale ...

