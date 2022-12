Lotteria degli scontrini | due pensionati vincono 25 mila euro a testa

TuttOggi

Sono due pensionati della provincia di Perugia i fortunati vincitori della Lotteria degli scontrini che ha riservato 25 mila euro ciascuno a seguito di modiche spese fatte in altrettanti supermercati facenti capo alla stessa catena di distribuzione.