L’opposizione di governo ha 18 mesi per costruire un’alternativa al melonismo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un anno e mezzo. In un anno e mezzo le opposizioni di(leggi Partito democratico e Terzo Polo) devonoun progetto alternativo a quello di Giorgia Meloni, che più che un progetto è un assemblaggio messo su alla bell’e meglio – lo abbiamo visto alla conferenza stampa di fine anno, una delle più noiose degli ultimi anni. Un anno e mezzo è il tempo che separa questo finale di 2022 alle elezioni europee del 2024, primo vero test per ildi, vero bivio della legislatura. Non c’è dunque molto tempo. Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno ben chiara la scadenza: è la prova decisiva anche per il Terzo Polo, lì si capirà se il progetto italiano di Renew Europe ha un futuro oppure no, allora si saprà se c’è davvero un pezzo d’Italia che investe su di loro o meno. Sarà il trampolino verso la grande ...