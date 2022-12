Lo staff di Nikita minaccia azioni legali | “ | Basta diffamazioni | si procederà nelle sedi giuridiche”

Yahoo Notizie

Lodiminaccia azioni legali: "Pagina di TV pessima!" In questi ultimi giorni, la Casa del Gf Vip si è trasformata in un vero "inferno" e tutti i concorrenti hanno intavolato discussioni ...Nella giornata di oggi, non è sfuggito agli spettatori del reality show che vede al timone Alfonso Signorini uno duro sfogo da parte dellodella concorrentePelizon . Il team vicino alla modella si è scagliato contro il programma, dicendosi addirittura disposto a procedere per vie legali. A non essere digerite sono ... GF Vip, lo staff di Nikita Pelizon annuncia azioni legali: i retroscena La gieffina difesa dal suo team: "Vengono usate parole che superano ogni limite" Nella giornata di oggi, non è sfuggito agli spettatori del reality show ...