«Lo sport alimenta l’inquinamento e ora sta pagando l’effetto boomerang» Marca

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un interessante approfondimento su, mette in relazione il cambiamento climatico con loe i danni che questo causa all’ambiente. Già durante il Mondiale in Qatar il tema era salito in cima alle priorità, con l’accusa all’organizzazione di attuare il Greenwashing: “Ad esempio, la Coppa del Mondo in Qatar è stata presentata come un evento a impronta di carbonio neutrale… ma calcolatrice alla mano sono 3,6 i megatoni emessi.” Il quotidiano spagnolo usale le parole, e l’attività, di Pancho Campo, ex allenatore di tennis “insieme al leggendario Nick Bolletieri e a tennisti come Agassi o Edberg”. Dopo aver abbandonato l’agonismo, Campo ha lavorato fianco a fianco con l’ex segretario generale della Nazioni Unite Kofi Annan, con Barack Obama e Al Gore e collaborato con Sting ed Enrique Iglesias. Ha fondato una fondazione, la Planet Future ...