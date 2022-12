Lo scontro tra l’Italia e l’agenzia Ue sui tamponi per i voli provenienti dalla Cina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nella conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni ha chiesto una decisione europea comune sull’uso deiper i passeggeri in arrivo. Risposta deleuropea di sorveglianza delle malattie infettive (Ecdc): i test introdotti dalsono «non giustificati», perché il boom cinese di nuovi casi di Covid «non dovrebbe avere alcun impatto sull’Europa». Le varianti di Covid-19 sequenziate in«circolano già nell’Unione» e, inoltre, i cittadini dei 27 Paesi membri hanno un alto tasso di vaczione e immunizzazione. La Commissione europea ha convocato ieri in emergenza il Comitato per la sicurezza sanitaria per valutare «una decisione coordinata»: in questa sede i 27 hanno concordato di mantenere una «sorveglianza attiva» e di proseguire i ...

L'Unione Sarda.it

Grave incidente questo pomeriggio poco dopo le 14 in Tangenziale ovest. Si sono scontrati uno scooter e una Polo, che viaggiavano entrambi in direzione sud. Ad avere la peggio il 58enne, residente in ...i maggiori critici della pellicola di Foreman e Zinnemann, ci sono John Wayne e Howard Hawks. ... Ognuno di questi personaggi troverà nelloun motivo di redenzione e rivalsa, e un attimo di ... Sassari, scontro tra due auto: un ferito Due le auto che si sono scontrate una Fiat 500L e una Lancia Y, all’incrocio tra via Marzocchetta e via Mar Jonio. La Fiat 500 L condotta da una donna di 60 anni di Senigallia proveniente da via Marzo ...L'ex tronista e l'ex corteggiatrice, che insieme hanno due figli, sempre più ai ferri corti dopo la separazione di qualche mese fa ...