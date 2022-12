Liverpool | Gakpo chiude Firmino? Klopp | «Per me assolutamente no»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Le parole di Jurgensull’impatto disu: «Abbiamo parlato cone voglio che rimanga» Jurgenha parlato dell’arrivo die dell’eventualità che il suo arrivo possa avere un impatto negativo su. Di seguito la risposta del tecnico del. «No, no. Non per me,no. Abbiamo parlato cone posso dire dal mio punto di vista che voglio che rimanga. Non ci sarà nessun impatto. Se intendi per impatto che Bobby potrebbe giocare più avanti? Devi chiederlo a Bobby, ma dal mio punto di vista no». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fantacalcio ®

Jurgen Klopp, allenatore del, ha parlato dell'acquisto didal PSV. Ecco le sue dichiarazioni Jurgen Klopp, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "È un giocatore giovane con un ...Commenta per primo La stella dell'Olanda messasi in mostra ai Mondiali sarà il primo nuovo rinforzo dei Reds di Klopp., i numeri del colpo Cody(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "È un giocatore giovane con un grande potenziale. Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o in un altro campionato, sarebbe inaccessibile. In questo genere ..."Ha parlato con Van Dijk, ma non c'era bisogno di lui per convincerlo, voleva soltanto sentirsi coinvolto", le parole del tecnico dei Reds ...